Oggi l’Italdonne con la Svezia 

Ai Mondiali femminili in corso in Nuova Zelanda e Australia tocca di nuovo all’Italia: le ragazze della ct Bertolini alle 9,30 di oggi sfidano la fortissima Svezia, favorita del girone H e in testa al raggruppamento assieme alle azzurre a quota 3 dopo la prima giornata, mentre Argentina e Sudafrica hanno un punto avendo pareggiato 2-2 nello scontro diretto. Questa mattina si gioca allo Sky Stadium (diretta tv su Rai1).

Le avversarie scandinave sono tra le più quotate del torneo e per la Nazionale sarebbe ottimo anche il pareggio: le avvicinerebbe sensibilmente a una qualificazione che sarebbe certa in caso di vittoria. L’ultima partita della fase eliminatoria è in programma mercoledì contro il Sudafrica alle 9.

Oggi sono in programma anche Francia-Brasile e Panama-Giamaica per il girone F: al momento le verdeoro sono in testa con 3 punti seguite dalle transalpine e dalla nazionale caraibica con 1. Chiudono le centroamericane a 0. Ieri si sono giocate anche Inghilterra-Danimarca e Cina-Haiti, entrambe terminate 1-0. Le britanniche sono prime a punteggio pieno (6 punti) seguite dalle danesi e dalle cinesi a 3.

