Oggi l’interrogatorio per Monica Vinci 

Ancora non sa cosa è accaduto. Ieri c’è stato l’ultimo saluto a sua figlia Chiara e oggi per Monica Vinci sono in programma l’udienza di convalida e l’interrogatorio di garanzia. Due passaggi obbligati, dopo che è stato disposto l’arresto per la 52enne, nonostante sia ancora incosciente dopo i traumi riportati nel volo dalla finestra del primo piano della casa di via Martiri del Risorgimento.

Monica Vinci, assistita dall’avvocato Gianluca Aste, è accusata di omicidio aggravato per aver ucciso con trenta coltellate la figlia. Dai primi riscontri dell’autopsia è emerso che sono stati tre i fendenti mortali: la madre, con un coltellino svizzero, ha colpito organi vitali causando lesioni importanti che poi hanno determinato l’emorragia. Chiara ha anche tentato di proteggersi e sfuggire all'aggressione, come provano i tagli nelle braccia e nelle mani, ma poi si è dovuta arrendere. Ancora non è stata fatta chiarezza su un possibile movente, solo Monica Vinci potrebbe dire cosa è accaduto e ha innescato tanta violenza. Le sue condizioni di salute però sono ancora piuttosto precarie, lei da tempo pare soffrisse di un grave disagio psichico, un equilibrio instabile precipitato in modo devastante sabato scorso. Una delle ipotesi è che il riavvicinamento della ragazzina al padre (assistito dall’avvocato Filippo Cogotti) e alla sua famiglia non fosse gradito alla mamma (la coppia si è separata alcuni anni fa) ma al momento non ci sono riscontri oggettivi. Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Valerio Bagattini, vanno avanti.

