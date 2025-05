Oggi l’insediamento di Leone XIV con Zelensky e Vance    

Città del Vaticano. Come già tre settimane fa al funerale di papa Francesco, anche oggi ci sarà il mondo alla messa di inizio pontificato di Leone XIV in piazza San Pietro, con 156 delegazioni ufficiali con capi di Stato e di governo, sovrani regnanti e principi ereditari. La contemporanea del vice presidente Usa J.D. Vance e di Zelensky, offre la possibilità, non solo di un “secondo round” dell'iconico colloquio con Trump del 26 aprile, ma anche di un’integrazione e sviluppo del deludente vertice in Turchia, disertato da Putin. E oggi potrebbe esserci un’occasione importante, con una diplomazia vaticana sempre pronta a fare la sua parte. Alla grande messa inaugurale di oggi sono attesi 250mila fedeli. La delegazione italiana vedrà nella prima fila il presidente Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni.

