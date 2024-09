Oggi l’insediamento del procuratore Paola Dal Monte 

Oggi a mezzogiorno il nuovo procuratore capo della Repubblica del Tribunale di Lanusei, Paola Dal Monte si insedierà nel suo nuovo incarico. La cerimonia si terrà nell’aula al terzo piano del palazzo di giustizia. Annunciata la presenza del procuratore generale di Cagliari, Luigi Patronaggio. Nominata la scorsa primavera dal plenum del Csm dopo una selezione tra quattro candidati, tra cui due magistrati che in precedenza avevano lavorato a Lanusei come sostituti, Daniele Rosa e Andrea Schirra, Dal Monte è originaria di Cesena. Sessantuno anni, è in carica dal 1994 e, fino a poche settimane fa, è stata sostituta procuratrice a Parma, dove ha condotto anche l’inchiesta sul crac Parmalat. A Lanusei prende possesso di un incarico vacante da ottobre 2022 e raccoglie l’eredità istituzionale di Biagio Mazzeo, che in quel periodo aveva salutato l’Ogliastra per insediarsi alla Procura di Asti. In questi due anni gli uffici sono stati retti da Giovanna Morra e Valentina Vitolo, oltre a una vice procuratrice onoraria (Loredana Laconi) che lavorano insieme a Daniele Loi. Ad accogliere il nuovo capo della Procura di Lanusei, oltre al presidente del Tribunale, Nicola Caschili, e i vertici dell’Ordine degli avvocati, con il presidente Vito Cofano. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA