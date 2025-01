Oggi l’inaugurazione dell’organo restaurato 

Dopo mezzo secolo di oblio e dopo un accurato restauro, oggi è il giorno dell’inaugurazione. Alle 18 nella chiesa di Sant’Antonio Abate alla presenza dell’arcivescovo Giuseppe Baturi il nuovo organo Agati Tronci tornerà a suonare.

Ci sono volute tremila ore di lavoro da parte del laboratorio dell’organaro Samuele Maffucci di Montemagno (Pistoia) per riportare all’antico splendore lo strumento costruito proprio a Pistoia 132 anni fa su progetto di Filippo Tronci, che a quei tempi abitava a Cagliari. Un organo definito “di altissima qualità artigianale e di qualità sonora eccezionale, composto da centinaia di parti, meccanismi in ferro e legno e da circa 1200 canne di diversa foggia e materiale”. Entrato nel laboratorio nel febbraio 2019, l’organo a maggio dell’anno scorso è tornato nella chiesa di via Manno. Da allora è stato sottoposto alle operazioni di rimontaggio e reintonazione.

Dietro il recupero c’è la volontà dell’Arciconfraternita della Santissima Vergine d'Itria, proprietaria dalla chiesa, e della Conferenza episcopale, che ha finanziato l’operazione con 120mila euro di fondi dell’8 per mille. Importante la consulenza tecnica del LabOs, Laboratorio organi storici del Conservatorio, del docente Angelo Castaldo e del musicologo Roberto Milleddu e la supervisione della soprintendenza.

