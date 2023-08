Oggi libro di Cau, spettacolo a Belvì 

Oggi ad Aritzo alle 18 nella capanna della cultura del parco comunale “Pastissu” continua la rassegna letteraria estate 2023. Si terrà la presentazione del libro “Cronache di anime erranti” di Eliano Cau. Da ognuno degli undici racconti del libro emergono personaggi vittime del tempo e degli uomini, che aggrumano, ognuno per sé, particolari ricorrenti pur in vicende tra loro tanto dissimili. Una raccolta che propone circostanze umane possibili e variamente intessute. Altra rassegna culturale a Belvì: continua “Cadiras in pratza” in cui venerdì alle 21.30 verrà presentato uno spettacolo che parte dal libro di Alessandro Muroni “Danzami fino alla fine dell’amore” e da alcune parti del libro di Melville “Moby Dick”. Voce di Maria Loi e dell'autore Muroni anche al pianoforte. (m. g.)

