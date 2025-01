Oggi liberi tre ostaggi ma mancano i bimbi 

Tel Aviv. Sabato è un altro giorno di gioia per chi torna a casa, per le famiglie. Per tre ostaggi uomini, civili e in vita finiscono 484 interminabili giorni di prigionia nelle mani dei terroristi a Gaza. In cambio, secondo le informazioni di Hamas, saranno scarcerati nove detenuti palestinesi che stanno scontando ergastoli e altri 81 condannati a lunghe pene detentive. Ma la tragedia è dietro la porta. Perché i rapiti israeliani che saranno liberati sono Yarden Bibas, Ofer Calderon e Keith Siegel. E Yarden, 35 anni compiuti da prigioniero, è il padre dei due bambini dai capelli rossi Kfir e Ariel, 2 e 5 anni, e marito di Shiri, primi nell’elenco dell’accordo firmato a Doha a dover essere rilasciati, ma di cui si sono perse le tracce. E che Hamas ha dichiarato morti in un bombardamento israeliano già nel novembre del 2023, quando non li consegnò alla Croce Rossa durante il primo cessate il fuoco. «Il nostro Yarden dovrebbe tornare e siamo così emozionati... ma Shiri e i bambini non sono ancora tornati. Le emozioni sono contrastanti e stiamo affrontando giorni complessi. Vi preghiamo di proteggere il cuore di Yarden. Vi amiamo, caro popolo di Israele», hanno scritto i parenti su Instagram.

