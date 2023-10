Oggi l’Esperia  riceve la Carver 

Nuovo assalto alla prima vittoria stagionale per l’Esperia, che alle 17 riceve a Monte Mixi la Carver Roma. Le due battute d’arresto contro Palestrina e Grottaferrata hanno lasciato l’amaro in bocca ai cagliaritani, ancora alla ricerca della migliore intesa tra il nucleo storico degli ultimi anni e i tre nuovi arrivati Kucan, Spizzichini e Potì. «Stiamo pagando l’impossibilità di confrontarci con squadre del nostro livello durante la pre season», spiega capitan Villani, «gli ultimi innesti devono ancora calarsi al meglio nel sistema di gioco. Ci vorrà tempo, ma siamo fiduciosi. Dovremo armarci di pazienza, nella speranza di poter contare sempre sul calore dei tifosi». La Carver giungerà nell’Isola in fiducia grazie ai due successi consecutivi ottenuti a spese di Grottaferrata e L’Aquila: «Sarà una partita difficile», conclude, «i nostri avversari possono contare su elementi esperti come il tiratore Lucarelli. Ci proveremo comunque con tutte le nostre forze».

Techfind in trasferta

Prima trasferta della stagione per la Techfind, che dopo la sconfitta casalinga subita con la corazzata Tortona all’esordio, fa tappa sul parquet di San Giovanni Valdarno (domani, 14.30) nel secondo turno dell’A2 femminile.

Roberto Rubiu

