Oggi l’Esperia in Abruzzo senza paura 

A caccia di un nuovo colpo esterno. L’Esperia vola in Abruzzo, dove questo pomeriggio (palla a due alle 16) sarà ospite dell’Aquila nell’8° turno di Serie B Interregionale. Contro un avversario in fiducia grazie alle ultime due affermazioni consecutive contro Ferentino e Grottaferrata, i granata potranno far leva sulla fisicità del nuovo pivot Iba Thiam, già ben inserito nel gruppo dopo una settimana di allenamenti. E al “PalaAngeli” potrebbe arrivare anche il ritorno di Potì, che ha smaltito quasi del tutto l’infortunio al polso accusato un mese fa.

«L’ultima gara contro la Virtus Roma, pur persa, ci ha ricordato che siamo all’altezza di ogni avversario», afferma l’ala Daniele Locci, «d’ora in avanti potremo contare anche su un ottimo lungo come Thiam. La sua pericolosità nel pitturato potrebbe aprire spazi anche per gli esterni».

Fin qui è stata un’Esperia da trasferta: entrambe le vittorie ottenute fin qui sono arrivate lontano da Monte Mixi. Un trend che i cagliaritani proveranno a confermare all’Aquila: «Siamo consci dell’importanza di questa gara per la nostra classifica», conclude, «per vincere sarà necessario controllare il ritmo e restare uniti nei momenti di difficoltà».



