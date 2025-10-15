Oggi l’esordio del Consiglio 

VaiOnline
Giornata importante quella di oggi per la politica oristanese che, dopo oltre 10 anni di commissariamento, entra ufficialmente al governo della Provincia. Termina così la lunga parentesi della gestione affidata agli amministratori straordinari Massimo Torrente e Battista Ghisu, che hanno resistito a ben tre Giunte regionali. Riapre dunque anche l’Aula consiliare di via Carboni, chiusa dal maggio 2015, quando il presidente dell'Assemblea Mauro Solinas e il capo della Giunta Massimiliano de Seneen licenziarono l’ultimo Consiglio eletto dai cittadini.

Alle 18 il primo atto è quello della convalidata dei 10 consiglieri provinciali eletti, a cui seguirà il giuramento e la lettura delle linee programmatiche da parte del presidente, Paolo Pireddu (su questo punto non dovrebbe esserci dibattito). Per quanto riguarda l'assegnazione delle deleghe ai sei consiglieri della maggioranza, il lavoro dovrebbe essere ormai completato. I rappresentanti dei partiti e il presidente si vedranno qualche ora prima del Consiglio per una decisione finale prima della comunicazione in aula. ( s. c. )

