Oggi l’esame Juventus per Conte e il suo Napoli 

«La Juventus è imbattuta in campionato, alcuni pareggi potevano essere delle vittorie e così si è creato questo distacco in classifica. Ma le squadre imbattibili non esistono, prima o poi devi perdere, e il nostro unico obiettivo resta quello di vincere». Suona la carica Antonio Conte. La Juve non conosce sconfitta e allora oggi deve essere il suo Napoli la prima squadra capace di battere i bianconeri nella sfida in programma al “Maradona”.

Le due squadre sono divise da 13 punti, una distanza che però non illude il tecnico azzurro. «La Juventus», ha detto Conte, «è una squadra quadrata, con giocatori forti, che fa la Champions e ha fatto un ottimo mercato. È un top club come Inter e Milan, di cui devi avere grande rispetto, ma l'obiettivo è quello di vincere come sempre. Sono partite che servono per l'autostima, sapendo che sono ad altissimo indice di difficoltà».

Conte ricorda i tanti anni passati in bianconero: «Da calciatore arrivai alla Juve nel '91. Da allenatore 14 anni fa è stata una grandissima esperienza. Oggi cerco di essere migliore rispetto a quegli anni, ma anche a 24 ore fa. Oggi mi sento molto più completo, ho 55 anni, esperienze importanti anche all'estero, da ct, in club importanti, ma so che devo sempre migliorare per gestire il gruppo e i rapporti umani con le persone del club, dirigenti, presidenti. Non ti devi mai sentire appagato».

