Oggi l’elezione del presidente 

Si elegge oggi a Tramatza il presidente del Comitato regionale della Figc – Lnd. Per celebrare il voto del calcio sardo, sarà presente anche il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete. Si va verso la conferma dell’uscente Gianni Cadoni, al suo terzo mandato, un dirigente che da otto anni guida saldamente il Comitato sardo in un percorso che non è solo calcistico, ma anche sociale, organizzativo e istituzionale. Una presidenza nel corso della quale Cadoni è diventato anche vice presidente nazionale della LND.

I lavori dell’assemblea inizieranno alle 9.30 e vedranno la partecipazione di rappresentanti delle società sportive dilettantistiche sarde, dirigenti e membri del consiglio regionale del calcio sardo.

Le altre cariche

Contestualmente verrà rinnovato l’intero consiglio direttivo con l’elezione di sette consiglieri, il Collegio dei revisori dei conti, i delegati assembleari, oltre ai responsabili regionali del calcio femminile e del calcio a cinque. L’Assemblea avrà inoltre il compito di designare i candidati alle cariche nazionali della LND, come il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, il vicepresidente vicario e il vicepresidente per l’area Centro. Queste designazioni saranno importanti al fine di rappresentare adeguatamente la Sardegna a livello nazionale e di poter far parte attivamente delle politiche della Lega in ambito dilettantistico. Durante l’Assemblea è previsto anche il resoconto delle attività svolte dal Comitato sardo nel passato quadriennio che – tra le altre cose – ha affrontato il difficile momento della pandemia.