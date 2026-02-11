Oggi le ragazze del superG  vogliono una medaglia sotto gli occhi di Mattarella 

CORTINA D'AMPEZZO. Dopo le gioie e i dolori di discesa libera e combinata a squadre, l'Olimpia delle Tofane torna protagonista per quella che forse è la gara più attesa in casa azzurra. Dalle 11.30 di oggi Federica Brignone, Sofia Goggia, Elena Curtoni e Laura Pirovano saranno al cancelletto di partenza per il Super-G, disciplina che negli ultimi anni è stata il terreno di caccia prediletto della squadra femminile. Non a caso, all'arrivo troveranno il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel pieno della sua due giorni ampezzana.

Il presidente

Ieri il capo dello Stato si è trattenuto per mezz’ora con Sofia Goggia (e al tele con Arianna Fontana): «Complimenti per la terza medaglia in altrettante Olimpiadi. Era difficile», le ha detto, aggiungendo: «Occorrerebbe far capire ai tifosi, e ai telespettatori che cosa c'è dietro la vostra preparazione. Abbiamo una bella squadra», ha proseguito il presidente della Repubblica, che ha voluto anche informarsi sulle condizioni di salute di Lindsey Vonn (ieri operata per la terza volta). «Il suo è stato un gesto di coraggio», ha aggiunto a proposito della scelta dell'americana di gareggiare nonostante il ginocchio. Rivolgendosi al presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, si è poi complimentato per il successo di Milano Cortina: «State dando immagine di vitalità e di organizzazione».

Fede ci prova

Le condizioni di Brignone, dopo una discesa affrontata senza aspettative e chiusa con un incoraggiante decimo posto, sono probabilmente l'incognita maggiore. La valdostana, che scenderà col pettorale 6, ha fatto vedere una netta crescita tra le prove e la gara, per non parlare dei miglioramenti rispetto al ritorno in Super-G a Crans Montana, chiuso in 18ª piazza tra mille dubbi. La sciatrice di oggi ha una marcia in più rispetto a quella vista in Svizzera, ma non è chiaro se basti a rimetterla tra le pretendenti al podio. L'ultima vincitrice di un Super-G a Cortina, però, è lei. Altra grande interprete azzurra è Goggia, leader provvisoria della classifica di specialità, forte di tre podi (tra cui l'unica vittoria della stagione finora).

Sofia fiduciosa

La concorrenza non manca, a partire da Breezy Johnson ed Emma Aicher che l'hanno battuta in discesa per arrivare alla ceca Ester Ledecka (oro a Pechino 2018) e alla neozelandese Alice Robinson, che domenica non hanno gareggiato. «Mi sono sentita meglio in Super-G che non in discesa durante questa stagione», spiegava Goggia (che scende per nona) dopo la caduta in combinata, «a prescindere dai risultati».

Le altre azzurre

Si giocherà tutte le carte olimpiche in una gara Elena Curtoni: la 35enne valtellinese nei giorni scorsi non ha nascosto la delusione per l'esclusione da discesa libera e combinata, ma in una gara secca di Super-G resta una concorrente molto temibile per chiunque, capace di alcuni piazzamenti in top ten in stagione e di sette podi (una vittoria in carriera). Lo dimostra il pettorale 11 assegnatole, che la localizza nel primo gruppo di merito. Sogna di rompere la maledizione che la vede eterna piazzata Laura Pirovano, la prima a partire col pettorale 2: «Spero in una tracciatura bella, perché questa pista per i Super-G è veramente tosta». L'impresa è possibile, per conquistare il titolo più ambito non è necessario vantare precedenti in Coppa del mondo: lo dimostrano Johnson e l'italiana Daniela Ceccarelli, oro nel 2002 a Salt Lake City proprio in superG.

