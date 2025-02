Oggi le partite rinviate per maltempo 

Si giocano oggi alle 15,30 le due partite rinviate domenica per l’impraticabilità dei campi dovuta alle troppe piogge: Villamassargia-Cus Cagliari e (a San Gavino) Guspini-Selargius, entrambe valide per la quinta giornata di ritorno del girone A di Promozione. Resta da stabilire invece la data di recupero della sfida tra Iglesias e Calangianus in Eccellenza, a sua volta non disputata per lo stesso motivo.

Il comunale di Villamassargia non ha avuto una sufficiente capacità di drenare la grande quantità di acqua caduta dal cielo e ha reso impossibile far rotolare (e anche rimbalzare) il pallone. Tra un mese cominceranno i lavori da un milione di euro per l’ammodernamento, e questo comporterà per i sulcitani, ultimi e in grande difficoltà (la zona playout dista 10 punti) la necessità di cercare altri campi su cui giocare i match “casalinghi”. Inizialmente la sede individuata era Siliqua, ma il campo cittadino è stato danneggiato e reso inutilizzabile dall’alluvione. «Faremo i nomadi giocando ove possibile su campi che vanno da Carloforte a Villaputzu» ha spiegato la sindaca Debora Porrà.

Cerca punti che possano avvicinarlo ai playoff il Guspini di Cristian Dessì, mentre il Selargius dell’ex Franco Giordano è più attardato in classifica ma nel turno precedente è stato capace di mandare al tappeto l’allora capolista Lanusei. I padroni di casa, sconfitti nella stessa giornata dal Tortolì oggi nuova battistrada, vogliono riprendere la marcia.

