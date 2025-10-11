VaiOnline
Vela.
12 ottobre 2025 alle 00:25

Oggi le Medal race con 4 scafi italiani  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Al tri-mondiale di vela di Cagliari è il gran giorno: nello specchio d’acqua antistante la spiaggia del Poetto si assegnano i titoli iridati di tre classi olimpiche, accomunate dal programma della Sardinia Sailing Cup.

Due delle Medal race (con i migliori 20 equipaggi che si disputeranno l’accesso alla finale a 4) interessano l’Italia. Nei Nacra 17, l’ultima giornata della Gold fleet con vento crescente (sino ai 15 nodi pomeridiani) da sud-est, ha visto un rallentamento di Ugolini-Giubilei, che però sono rimasti al comando della classifica davanti ai britannici Gimson-Burnet dopo la prima fase. Nella regata decisiva ci saranno anche gli altri due scafi azzurri, quelli di Federico Figlia di Granara con Caterina Sedmak e di Margherita Porro con Andrea Spagnolli.

Nel 49er FX, le azzurre Jana Germani e Bianca Caruso sono scivolata ieri dalla quarta alla sesta posizione, senza compromettere l’ingresso alle fase finale e oggi potranno andare a caccia delle medaglie. In testa ci sono essere le svedesi Vilma Bobeck ed Ebba Berntsson. Nessun equipaggio italiano, invece, può aspirare al podio dei 49er, in cui, dopo la prima fase, comandano gli olimpionici spagnoli Diego Botin e Florian Trittel sui vice campioni del mondo Bart Lambriex e Floris Van De Werken (Paesi Bassi).

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La svolta

Gaza, si accelera sugli ostaggi I leader in Egitto per l’intesa

Forse già stanotte lo scambio dei 48 israeliani con 250 detenuti  Domani a Sharm el-Sheikh la firma con Al Sisi e il presidente Usa 
Cronaca

«C’è la caserma dell’Esercito ma qui è come nel Far West»

Gli imprenditori: situazione drammatica, intervenga la prefetta 
Gianfranco Locci
Lo scontro

I circoli dei sardi a Todde: «Diritto di voto a rischio per i giovani e le donne»

Lettera aperta alla governatrice alla vigilia dell’ottavo congresso 
Al. Car.
Il caso

La Corte dei Conti: «Promozione ET, la Giunta chiarisca»

Verifiche sui 68mila euro a sostegno della candidatura sarda al progetto 
Alessandra Carta
Industria.

«Portovesme srl non rispetta le regole»

Stefania Piredda
Cronaca

Cinzia assassinata con tre revolverate in pieno volto

Omicidio di Palau, scricchiola la versione di Emanuele Ragnedda 
Andrea Busia
Terralba.

Delitto Manca, perizie sui jeans

Valeria Pinna
La storia

Santa Greca, gli ex voto nella stanza dei miracoli

Nel tempo migliaia di fedeli hanno ringraziato la compatrona di Decimomannu con oro e preghiere 
Sara Saiu