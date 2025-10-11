Oggi le Medal race con 4 scafi italiani  

Al tri-mondiale di vela di Cagliari è il gran giorno: nello specchio d’acqua antistante la spiaggia del Poetto si assegnano i titoli iridati di tre classi olimpiche, accomunate dal programma della Sardinia Sailing Cup.

Due delle Medal race (con i migliori 20 equipaggi che si disputeranno l’accesso alla finale a 4) interessano l’Italia. Nei Nacra 17, l’ultima giornata della Gold fleet con vento crescente (sino ai 15 nodi pomeridiani) da sud-est, ha visto un rallentamento di Ugolini-Giubilei, che però sono rimasti al comando della classifica davanti ai britannici Gimson-Burnet dopo la prima fase. Nella regata decisiva ci saranno anche gli altri due scafi azzurri, quelli di Federico Figlia di Granara con Caterina Sedmak e di Margherita Porro con Andrea Spagnolli.

Nel 49er FX, le azzurre Jana Germani e Bianca Caruso sono scivolata ieri dalla quarta alla sesta posizione, senza compromettere l’ingresso alle fase finale e oggi potranno andare a caccia delle medaglie. In testa ci sono essere le svedesi Vilma Bobeck ed Ebba Berntsson. Nessun equipaggio italiano, invece, può aspirare al podio dei 49er, in cui, dopo la prima fase, comandano gli olimpionici spagnoli Diego Botin e Florian Trittel sui vice campioni del mondo Bart Lambriex e Floris Van De Werken (Paesi Bassi).

