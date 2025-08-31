Oggi le firme di Zé Pedro e Rodriguez 

Prima Marco Palestra, ora Zé Pedro e Juan Rodriguez. Eccoli, dunque, i tre giocatori che aveva chiesto esplicitamente l’allenatore Fabio Pisacane per completare la rosa. E con gli arrivi dell’esperto difensore portoghese e del ventenne talento uruguaiano, altro centrale ma mancino, si chiude il mercato in entrata del Cagliari, salvo colpi scena. Sono attesi entrambi oggi in Sardegna, in tempo per firmare i rispettivi contratti prima che si interrompano le trattative ufficiali in Italia.

In uscita

La fine della sessione estiva è prevista, infatti, per le 20. Non sono escluse operazioni in uscita. Ci sarà probabilmente un ultimo tentativo dei turchi del Karagumruk per Marko Rog mentre Mattia Felici è destinato a lasciare l’Isola per trasferirsi al Venezia, in Serie B, su espressa richiesta dell’allenatore Stroppa. Un trasferimento per ora in prestito con l’obbligo di riscatto, però, in caso di promozione dei lagunari. In pre allarme anche Alessandro Di Pardo, che potrebbe tornare pure lui in Serie B dopo aver esordito a Napoli nel finale. Sulle sue tracce ci sono sempre il Modena e il Frosinone.

Mastino portoghese

Cala il sipario, dunque, su un mercato intenso e rocambolesco, attraverso il quale il Cagliari ha provato ad alzare l’asticella, oltre ad abbassare l’età media. Zé Pedro era nel mirino rossoblù da tempo, il Porto ha temporeggiato sino all’altro ieri, quando ha sciolto le riserve, concesso il via libera al giocatore (28 anni e 20 presenze la scorsa stagione nella Primera Liga) e trovato l’accordo con il direttore sportivo Guido Angelozzi per un prestito con diritto di riscatto. Zé Pedro ha giocato l’ultima partita sabato contro lo Sporting per poi salutare compagni e staff.

Talento uruguaiano

A titolo definitivo, invece, il trasferimento dal Peñarol di Montevideo di Rodriguez sul quale c’erano diversi club, anche italiani. Classe 2005, è già nel giro della Celeste (con una presenza) e ripiazza così la bandiera uruguaiana ad Asseminello.

In stand by

Non arriveranno altri attaccanti, nonostante qualcuno si sia proposto nelle ultime settimane, più o meno velatamente. Idem per quanto riguarda il centrocampo, considerata anche la mancata partenza di Rog per il quale - tuttavia - mai dire mai. La trattativa con i turchi si è interrotta per la durata del contratto del croato, ma non si è arenata del tutto. E chissà, se dovesse trovare un accordo in extremis, potrebbe magari arrivare un sostituto, magari proprio l’ex Ibrahim Sulemana, ceduto l’estate scorsa all’Atalanta nell’affare Zortea-Piccoli-Adopo. Per Marko Rog potrebbero aprirsi comunque ulteriori scenari in Oriente più avanti.

Felici ai saluti

È pronto a partire dopo una sola stagione in rossoblù, invece, Felici, sul quale il Cagliari sembrava voler puntare forte inizialmente, senza trovare, però, la chiave giusta in campo nel progetto Pisacane. Al contrario, Stroppa lo aspetta a braccia aperte.

