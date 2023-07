Oggi le donne, domani Alcaraz sfida Medvedev 

Londra. A Wimbledon oggi è il giorno delle semifinali femminili, che vanno in scena con una suggestione: ci potrebbe essere una finale tra una tennista russa e una ucraina. Ieri la russa Aryna Sabalenka (numero 2 del mondo) si è sbarazzata senza indugi dell’americana Madison Keys (6-2, 6-4) e oggi nel secondo match proverà a superare l’ostacolo tunisino rappresentato da Ons Jabeur (n. 6) che ha vendicato la sconfitta subita nella finale de 2022, battendo Elena Rybakina per 6-7, 6-4, 6-1. La prima semifinale sarà però, alle 14.30, quella tra l'ucraina Elina Svitolina (scesa al 76 Wta dopo la maternità) e la ceca Marketa Vondrousova (42).

Gli uomini

In campo maschile, la seconda semifinale sarà tra Daniil Medvedev e Carlos Alcaraz. Il russo ha recuperato uno svantaggio di 2 set ad 1, per vincere al quinto set (6-4, 1-6, 4-6, 7-6(4), 6-1) sulla rivelazione del torneo, lo statunitense Christopher Eubanks, n.43 del ranking, all'esordio sui prati di Church Road. Lo spagnolo, n.1 al mondo, vincente in tre set - 7-6(3), 6-4, 6-4 - su Holger Rune. Per entrambi sarà la prima semifinale a Wimbledon.

