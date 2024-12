Oggi Lazio e Roma 

Dopo l’abbuffata di Champions, i riflettori si spostano sull’Europa League con le due romane a caccia di punti preziosi. Alle 18.45 all’Olimpico la nuova Roma di Ranieri ospita il Braga: conta solo la vittoria. Vuole consolidare la sua leadership, invece, la Lazio, attesa alle 21 ad Amsterdam, dalla super sfida con l’Ajax.

Conference League

In campo oggi anche la Fiorentina, in Conference League. Dopo il successo sul Cagliari in camoionato, i viola di Palladino affronta il Lask alle 18.45, sempre al Franchi.

