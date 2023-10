Oggi l’assemblea dei club  per decidere sui diritti tv 

Milano. La Serie A prova a decidere sulle offerte per i diritti tv del campionato. Oggi nella sede della Lega in via Rossellini a Milano è infatti in programma una nuova assemblea dei club in cui le società puntano a tirare le somme sulle proposte finora arrivate. In particolare, l’offerta economicamente più vantaggiosa al momento è quella arrivata da Dazn e Sky per complessivi 900 milioni di euro a stagione (rispetto ai 927,5 milioni annui che la Lega incassa oggi) dal 2024 in avanti: una proposta che, insieme alle altre, è stata approfondita nel corso dell’ultima settimana in diversi incontri tecnici tra i dirigenti.

Oggi è fissata la scadenza per le proposte, già spostata in avanti in diverse occasioni nelle ultime settimane. Stavolta però la Lega e i club vorrebbero decidere, provando anche a iniziare a fare la conta tra i favorevoli alle offerte e chi, invece, punta a chiudere la porta alle televisioni ritenendo le proposte ricevute ancora troppo basse e aprire le sei buste contenenti le manifestazioni di interesse per la creazione del canale di Lega. In particolare, Napoli, Fiorentina e Salernitana spingono per questa opzione, ma anche big come Milan, Juventus e Roma vorrebbero meglio approfondirla. Serviranno comunque 14 voti per accettare l’offerta delle televisioni, strada in salita anche se si capiranno meglio gli schieramenti soltanto al momento della prima votazione visto che finora non ne sono state effettuate. Se ne capirà di più oggi, quando i club si ritroveranno nella sede della Lega per valutare la situazione. L’ipotesi di un ulteriore rinvio al momento non sembra essere sul tavolo, ma come già accaduto nelle ultime settimane non è completamente da escludere. Intanto, venerdì è già fissata una nuova assemblea, anche se all’ordine del giorno ci sono i diritti tv internazionali e il calendario del campionato nel prossimo triennio.

