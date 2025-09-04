VaiOnline
Il calendario.
05 settembre 2025 alle 00:26

Oggi l’amichevole con il Buddusò 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il Cagliari sarà impegnato oggi in un’amichevole a Buddusò, contro la formazione locale neo promossa nel campionato di Eccellenza. Il fischio d’inizio è fissato per le 16.

C’è particolare attesa per il Gallo Belotti, ma anche per Rodriguez e Zé Pedro. Oltre ai due indisponibili Pavoletti e Radunovic (continuano a svolgere un lavoro personalizzato) non ci saranno i sette nazionali. Vale a dire gli azzurrini Idrissi e Palestra, il colombiano Mina, lo slovacco Obert, l’angolano Luvumbo, lo zambiano Liteta e il turco Kiliçsoy. Torneranno alla spicciolata la settimana prossima.

Il campionato del Cagliari, dopo la sosta, riprenderà con lo scontro diretto con il Parma, in programma sabato 13 alle 15 alla Unipol Domus.

3ª giornata : Cagliari-Parma sabato 13 settembre (15)

4ª giornata : Lecce-Cagliari venerdì 19 settembre (20.45)

5ª giornata : Cagliari-Inter sabato 27 settembre (20.45)

6ª giornata : Udinese-Cagliari domenica 5 ottobre (12.30).

7ª giornata : domenica 19 ot- tobre Cagliari-Bologna (15).

8ª giornata : Verona-Cagliari domenica 26 ottobre (15).

9ª giornata : giovedì 30 ot- tobre Cagliari-Sassuolo (18.30)

10ª giornata : lunedì 3 novem- bre Lazio-Cagliari (20.45)

11ª giornata : sabato 8 no- vembre Como-Cagliari (15)

12ª giornata : Cagliari- Genoa sabato 22 novembre (15).

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

Porte chiuse ai turisti israeliani

Frederick Bradley: «A Gaza c’è un genocidio, basta con l’indignazione di facciata» 
Francesco Pintore
Santa Teresa Gallura.

«Soldati in ferie nell’hotel 5 stelle»

Tania Careddu
regione

Compensi e politica: aumento ai sindaci di Quartu e Alghero

L’ok in un emendamento notturno proposto da Sorgia (centrodestra) 
Enrico Fresu
Intervista

«Centrodestra unito e pronto al voto: ci sono tanti leader»

Pittalis (FI): candidato FdI? Non è scontato E sul caso Todde Deriu nega l’evidenza 
Roberto Murgia
istruzione

La nuova Maturità: orale con 4 materie e meno commissari

Via libera in Consiglio dei ministri alla riforma del ministro Valditara 
il caso

Online i video delle telecamere di casa

In vendita in un sito i filmati rubati da duemila impianti di sorveglianza 