Oggi l’amichevole con il Buddusò 

Il Cagliari sarà impegnato oggi in un’amichevole a Buddusò, contro la formazione locale neo promossa nel campionato di Eccellenza. Il fischio d’inizio è fissato per le 16.

C’è particolare attesa per il Gallo Belotti, ma anche per Rodriguez e Zé Pedro. Oltre ai due indisponibili Pavoletti e Radunovic (continuano a svolgere un lavoro personalizzato) non ci saranno i sette nazionali. Vale a dire gli azzurrini Idrissi e Palestra, il colombiano Mina, lo slovacco Obert, l’angolano Luvumbo, lo zambiano Liteta e il turco Kiliçsoy. Torneranno alla spicciolata la settimana prossima.

Il campionato del Cagliari, dopo la sosta, riprenderà con lo scontro diretto con il Parma, in programma sabato 13 alle 15 alla Unipol Domus.

3ª giornata : Cagliari-Parma sabato 13 settembre (15)

4ª giornata : Lecce-Cagliari venerdì 19 settembre (20.45)

5ª giornata : Cagliari-Inter sabato 27 settembre (20.45)

6ª giornata : Udinese-Cagliari domenica 5 ottobre (12.30).

7ª giornata : domenica 19 ot- tobre Cagliari-Bologna (15).

8ª giornata : Verona-Cagliari domenica 26 ottobre (15).

9ª giornata : giovedì 30 ot- tobre Cagliari-Sassuolo (18.30)

10ª giornata : lunedì 3 novem- bre Lazio-Cagliari (20.45)

11ª giornata : sabato 8 no- vembre Como-Cagliari (15)

12ª giornata : Cagliari- Genoa sabato 22 novembre (15).