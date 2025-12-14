VaiOnline
Santadi
15 dicembre 2025 alle 00:39

Oggi l’addio a ziu Raffaele, classe 1921 

Oggi avrebbe dovuto spegnere 104 candeline e tutta Santadi era pronta a far festa per il suo ultracentenario. Sarà invece una giornata di mestizia e cordoglio, quella dell’ultimo saluto a Raffaele Ghessa, ziu Raffiellicu, classe 1921. Il nonnino del paese se n’è andato all’età di 104 anni. Due settimane fa è stato ricoverato per un ictus, ma non ha mai perso la lucidità. Una vita a stretto contatto con la natura, per lavoro e perché adorava la montagna, in particolare il bosco di Pantaleo. Conosceva il territorio ed era un esperto della caccia al cinghiale, sino all’età di 95 anni ha mantenuto il ruolo di capocaccia, incarico che svolgeva fin da ragazzo. «È spirato serenamente, circondato dalla famiglia», dice il genero Marcellino Piras. (m.g.p.)

