Oggi l’addio a Stefano Pistis 

Grande cordoglio a Sant’Anna Arresi, per la scomparsa del compaesano Stefano Pistis 45 anni, militare del terzo reggimento bersaglieri della Brigata Sassari, di stanza a Teulada, morto lunedì sera nel tragico incidente a Tramatza sulla statale 131. Pistis si trovava a bordo di un Lince dell’esercito. Il grosso mezzo militare si è ribaltato, forse per un’esplosione di uno pneumatico (ma le cause sono ancora in fase di accertamento. Nell’impatto Stefano Pistis è stato sbalzato all’esterno dell’abitacolo rimanendo schiacciato dallo stesso. Nel terribile impatto è rimasto gravemente ferito un collega, Roberto Calaresu 47 anni di Carbonia, per lui soccorso dal 118, trasportato all’ospedale Brotzu di Cagliari in elisoccorso: l’uomo è molto scosso per l medici gli hanno assegnato una prognosi di trenta giorni.

A Sant’Anna Arresi la notizia della tragica morte di Stefano Pistis lunedì sera è rimbalzata di casa in casa: «Siamo vicini alla famiglia di Stefano in questo tragico momento - dice la sindaca Maria Teresa Diana - non ci sono parole per descrivere il grosso dolore per la scomparsa di questo padre di famiglia, non possiamo che esprimere il nostro cordoglio a nome di tutta la comunità arresina».Stefano, lascia moglie e tre figli di 13, 8 e 4 anni, militare di lunga data con varie missioni all’estero, ha fatto parte anche del battaglione paracadutisti Nembo. «È stata una notizia devastante, dice Fabrizio Piras, oltre ad essere un collega era un amico, una persona solare, un burlone, molto preciso e tutto lavoro e famiglia».

Il funerale sarà celebrato da don Pietro Piras, oggi alle 16, nella chiesa parrocchiale: «Un dolore immenso, – dice don Piras – per una famiglia che ha già conosciuto il dolore in diverse occasioni. Esprimo tutta la mia vicinanza alla famiglia». A celebrare con lui ci saranno monsignor Sergio Siddi, vicario generale dell'Ordinariato Militare per l'Italia, che sarà assistito dal cappellano militare del terzo reggimento bersaglieri, padre Antonio Atzeni. Alla funzione si potra assistere in streaming anche sul canale Youtube della parrocchia.

RIPRODUZIONE RISERVATA