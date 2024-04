Oggi l’addio a Riccardo Delrio 

Il Gran Galà dello Sport, che era in programma per giovedì sera, è stato sospeso. Per decisione del sindaco e rinviato a data da destinarsi. «La tragica scomparsa dell'amico Riccardo Delrio – scrive il sindaco Riccardo Uda – ha fortemente scosso l'intera comunità che, in questo momento di profondo dolore, ha bisogno di raccogliersi attorno ai familiari per esprimere il cordoglio. Non sono giornate per festeggiare ma per vivere il dolore di una perdita». Stamattina, alle 10.30 si svolgeranno i funerali della vittima del tragico incidente avvenuto domenica pomeriggio. Saranno nella chiesa di San Pantaleo. Il traffico nella via principale, per permettere il passaggio del corteo funebre, sarà chiuso per qualche ora.

Rettifica

Ieri per un deprecabile errore anziché la foto di Riccardo Delrio abbiamo pubblicato quella di un suo caro amico. Ce ne scusiamo con l’interessato e con i lettori

