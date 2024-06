Oggi l’addio a Pomata nella sua Carloforte 

Si svolgeranno oggi alle 15,30, nella chiesa di San Carlo Borromeo nella sua Carloforte, i funerali di Nicolo Pomata, uno dei pionieri della cucina carlofortina e della promozione del tonno rosso. Con un grande gesto di generosità la famiglia ha anche deciso di donare gli organi.

Grande il cordoglio in tutta la Sardegna per la scomparsa del notissimo ristoratore (il cui figlio Luigi ha seguito le orme). Un punto di riferimento venuto meno all’improvviso, a 79 anni, in una sera di giugno. «Nicolo ha saputo coniugare un innato spirito imprenditoriale e la capacità di diffondere il nome di Carloforte - dice il sindaco di Carloforte Stefano Rombi - è una grande perdita per tutti noi ma sappiamo che la sua più grande eredità è l’esempio che lascia alle nuove generazioni». Post di cordoglio sono stati pubblicati dai colleghi ristoratori che lo hanno ricordato con affetto. Un’istituzione per Carloforte e per tutto ciò che ruota intorno al tonno. «Tra le nostre famiglie c’è un legame storico - dice Pier Greco, della Piam Tonnare Carloforte -. L’uomo più smart che ho mai conosciuto». Un’istituzione per Carloforte, in cucina e non solo. «C’è un senso di vuoto nella nostra isola - dice Gianni Repetto, presidente della Pro Loco -. Nicolo era un custode della tradizione gastronomica tabarchina, sempre pronto a raccogliere nuove sfide».

