Oggi l’addio a Patrizia Incollu 

Un viavai incessante. In centinaia hanno raggiunto la camera mortuaria dell’ospedale San Francesco di Nuoro, per rendere omaggio a una donna stimata e benvoluta. Stamattina, alle 8.30, il feretro di Patrizia Incollu lascerà il capoluogo barbaricino: alle 11, nella chiesa di San Giuseppe a Sassari, si svolgeranno i funerali della direttrice del carcere di Badu ’e Carros, deceduta dopo 12 giorni di coma in seguito al tragico incidente del 19 ottobre.

Generosità

Nel San Francesco resta forte la gratitudine per il gesto compiuto dai parenti di Patrizia Incollu, che hanno autorizzato la donazione degli organi. «Desidero esprimere un ringraziamento sentito alla famiglia, che ha reso possibile questo prelievo, dimostrando con generosità che anche in un momento drammatico è possibile fare del bene a tante persone - dice il direttore generale della Asl 3, Paolo Cannas -. Un grazie particolare va al coordinamento locale Trapianti, diretto da Pierina Ticca, agli operatori del reparto di Anestesia e Rianimazione diretto da Peppino Paffi, ai colleghi di Radiologia, Cardiologia, Laboratorio analisi, Direzione sanitaria e al personale del Blocco operatorio».

Emergenza

Intanto, tra la casa circondariale nuorese e la colonia penale di Mamone, cresce l’attesa per la nomina dei nuovi direttori. «Entro fine mese dovrebbero insediarsi in 6, in Sardegna - spiega Giovanni Villa, segretario generale della Fns Cisl -. Quindi, bisognerà stringere i denti: i pochi direttori rimasti (sono in tutto 3, ndr ) dovranno gestire anche le strutture che seguiva la dottoressa Incollu».

Le criticità abbondano nelle carceri del centro dell’Isola. Croniche carenze di organico, agenti in numero esiguo rispetto alle reali necessità di strutture bollate come di “massima sicurezza”, sulla carta, basti pensare a Badu ‘e Carros. Il 2023 per il carcere di Nuoro è stato un anno nero. Tensione alle stelle, aggressioni agli agenti e, soprattutto, una fuga ancora avvolta nel mistero. Il boss pugliese Marco Raduano, evaso lo scorso 25 febbraio e recentemente condannato all’ergastolo nel processo “Omnia Nostra”, sulla cosiddetta mafia del Gargano, ha fatto emergere tutte le lacune di una struttura penitenziaria datata. È qui che Patrizia Incollu ha dovuto muoversi, facendo gli straordinari. «In tutti questi anni ha resistito in un’autentica trincea ed è caduta, insieme a uno dei suoi uomini, proprio nel momento in cui si iniziava ad intravedere uno spiraglio di luce, per l’arrivo degli annunciati rinforzi - ha detto Marco Porcu, direttore del carcere di Uta e che fino alle nomine dei nuovi direttori seguirà anche il penitenziario barbaricino -. Per questo è più difficile da accettare». Giovanni Villa sentenzia: «In attesa delle nomine, Badu ‘e Carros dovrebbe essere seguito da Marco Porcu, che guiderà pure il carcere di Uta e quello di Sassari. Mamone andrà a Giulia Leone. La struttura di Lanusei rischia di restare scoperta, ma credo che venga affidata a Porcu».

RIPRODUZIONE RISERVATA