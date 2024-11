Oggi la Virtus e Selargius, domani Sassari 

Appuntamento da non fallire per la Dinamo Women, che dopo la sosta per gli impegni della Nazionale riparte dal match interno contro la Omeps Battipaglia (domenica, PalaSerradimigni, ore 15), valido per il 7° turno dell’A1 Femminile.

Di fronte alle campane, penultime con soli 2 punti raccolti nelle prime 5 partite, le biancoblù di Restivo cercheranno un successo per dare continuità all’ultima affermazione esterna contro Alpo e scalare posizioni in zona playoff.

Un sabato in A2

Col vento in poppa regalato dalle ultime 3 vittorie consecutive e dal conseguente quinto posto nella classifica di Serie A2, questo pomeriggio (PalaRestivo, ore 16) la Sardegna Marmi Cagliari affronta senza paura la corazzata Sanga Milano, capolista del Girone A in coabitazione con Empoli e San Giovanni Valdarno.

Trasferta complicata, invece, per la Nuova Icom Selargius, di scena oggi (ore 16) sul parquet di Costa Masnaga, altra formazione di vertice (quarto posto con 4 vittorie e 2 sconfitte) nella quale milita la giovane algherese Giulia Olandi. Il quintetto di coach Jonata Chimenti ha l’obbligo di provarci per cambiare rotta dopo un inizio di stagione sofferto.

