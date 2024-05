Oggi la vestizione di Sant’Elena, attesa per l’arrivo delle reliquie 

È un rito antichissimo che si ripete due volte l’anno, a maggio e a settembre. E l’emozione è sempre la stessa, quando la statua processionale di Sant’Elena lascia il retro dell’altare della basilica, dove è custodita, e viene adagiata vicino all’ingresso per la vestizione.

L’appuntamento con questa antica tradizione è per oggi poco dopo le 19 sempre in basilica. I soci del Comitato prima ripuliranno il simulacro con un pennello e poi l’adorneranno con la corona e la croce. Per essere pronto per la festa di martedì 21 quando anche ci sarà il passaggio di consegne ufficiale tra il vecchio presidente Gianni Orrù e quello nuovo Antonio Longoni.

Un tempo per ripulire la statua veniva utilizzata la malvasia che aveva la proprietà di farla brillare. Col tempo questa tradizione si è persa, per paura di danneggiare il simulacro dopo il restauro. La statua uscirà in processione solo a settembre, anche in quell’occasione ci sarà la vestizione e sarà adornata con i gioielli: collane, bracciali e orecchini, anche questi ex voto.

Una festa speciale quella di questi giorni che coincide con l’arrivo in città delle reliquie della patrona.E intanto centinaia di fedeli hanno partecipato alla processione della Madonna di Fatima che ha visto il coinvolgimento di tutte le parrocchie cittadine. Partiti ciascuno dalla parrocchia di appartenenza ci si è ritrovati in piazza XXVIII Aprile per poi tornare in basilica.

RIPRODUZIONE RISERVATA