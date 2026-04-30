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01 maggio 2026 alle 00:18

Oggi la tripla sfida del ChiaTri 2026 

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Il ChiaTri ritrova la collocazione in calendario dopo lo stop di un anno fa in segno di lutto per la morte di papa Francesco. Oggi a Chia gli oltre 300 triatleti annunciati nuoteranno, pedaleranno e correranno su tre distanza (Medio, Olimpico e Sprint). È la seconda tappa del circuito FollowYourPassion, aperto il 18 aprile a Milano e che prevede altri due appuntamenti a giugno a Lovere e a ottobre a Peschiera.

La gara principale è quella sulla distanza media (1,9 km di nuoto, 88 in bici e 21 di corsa) su un tracciato che soprattutto nel percorso ciclistico (condiviso anche da altre gare classiche) rappresenta è uno scenari più iconici del triathlon italiano. Marco Corti (Zerotrenta Triathlon) è indicato tra i principali favoriti, Omar Gessa (Atl. Pula Tri) l’eroe di casa, il francese Jules Mignon l’outsider. Gli specialisti sardi (quelli non impegnati nelle gare in fuoristrada) si sono divisi fra le tre distanze, in considerazione di obiettivi stagionali e condizione di forma. Per il movimento sardo del triathlon sono più interessanti le due gare brevi, l’Olimpico che è quella con il maggior numero di iscritti e la Sprint, in cui ci sono giovani interessanti in prospettiva come Sebastian Cossu, Ascanio Mocci o Alice Asuni.

Il programma

Stamattina sulla spiaggia di Chia si comincia con la gara più lunga. Alle 9.15 le prima a partire saranno le (non molte) donne, seguite tre minuti dal più numeroso gruppo maschile. Stesso schema, un’ora più tardi, per l’Olimpico (1,5 km -40 km-10 km), seguito poco dopo (alle 10.05 e 10.08) dai partecipanti alla distanza Sprint (750 m-20 km-5 km). Alle 14.30 (per Olimpico e Sprint) e alle 17.30 (per il Medio) le premiazioni nella Piazza degli Ulivi del Chia Laguna Resort a chiudere la giornata firmata MG sport.

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