Oggi la Torres si presenta ai suoi tifosi 

Sassari. La Torres si presenta ai suoi tifosi. Con lo slancio fiducioso dell’approdo ai sedicesimi di Coppa Italia grazie alla vittoria sul Livorno per 2-1. Ma anche col disappunto per l’infortunio al capitano e trequartista Mastinu, che sarà operato a un menisco del ginocchio sinistro. Come spiega il comunicato, «successivamente Mastinu inizierà il percorso riabilitativo che lo porterà ad allenarsi col gruppo in circa 20-30 giorni dall’intervento».

Uno stop non lungo che può essere assorbito senza troppi problemi, anche se viene a mancare il giocatore di maggiore tecnica. Il mercato è ancora aperto, ma alla Torres occorre soprattutto un esterno che possa fare le veci di Zecca o Nunziatini, più che un altro trequartista o anche una punta, tenuto conto che oltre a Musso, Bonin e Lunghi ci sono anche Diakite e Di Stefano. Va pure detto che è saltata la trattativa per il passaggio di Zambataro alla Ternana (offriva un biennale), quindi in teoria la squadra rossoblù potrebbe riaccoglierlo in rosa. L’appuntamento con la passerella di settore giovanile, tecnici, dirigenti e prima squadra è per le 20 al “Vanni Sanna” anziché nella consueta sede di piazza Tola. Uno spostamento dovuto probabilmente al fatto che alle 17 la squadra allenata da Pazienza sosterrà un’amichevole con la Primavera guidata da Marco Sanna. Praticamente una sorta di test generale prima dell’esordio in campionato contro il Pontedera. Match programmato per sabato, sempre al “Vanni Sanna”, con inizio alle 17,30.

