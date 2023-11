Oggi la sfida tra Usinese e Lanteri 

Si gioca questo pomeriggio, con fischio d’inizio alle 15, una sola partita della Coppa Italia di Promozione. Il tabellone propone la gara di ritorno dei quarti di finale tra Usinese e Lanteri, all’andata finita 1-5. Servirà un’impresa ai padroni di casa per ribaltare il risultato maturato nei primi novanta minuti di gioco

Rinviate al 13 dicembre Arborea-Santa Giusta (andata 2-0), per un lutto subito dagli ospiti, e Verde Isola-Monastir (2-1) per indisponibilità del campo di gioco. Ha già strappato il pass per le semifinali il Siniscola, che ha eliminato il Tortolì vincendo (2-0 e 4-0) entrambe le sfide del doppio confronto.

