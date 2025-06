Oggi la Samurai Jack arriva a Palermo 

Educare i giovani ai valori della legalità: con questo obiettivo sta navigando da martedì verso Palermo, dove arriverà oggi, la Samurai Jack, la barca sequestrata ai trafficanti di droga e ora mezzo della “Rotta mediterranea della legalità”, un progetto dell’associazione Aspes, insieme a New Sardinia Sail e Centro Studi Paolo e Rita Borsellino. Al timone Simone Camba, poliziotto impegnato nel volontariato con i giovani con trascorsi giudiziari, due dei quali sono a bordo.

«Vogliamo tracciare un ponte simbolico tra Sestu, città natale di Emanuela Loi e via D’Amelio, luogo della strage del 19 luglio 1992» racconta Antonello Caria, ex funzionario di polizia e vicepresidente dell’associazione Aspes (Associazione sicurezza partecipata e sviluppo).«Il movimento culturale di cui parlava Borsellino vorremmo costruirlo con i giovani e per i giovani» prosegue Caria. «La navigazione a vela è ricca di simboli etici e morali. La rotta è ciò che scegliamo ogni giorno tra il facile e il giusto. Un coraggio incarnato da Paolo Borsellino, Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Claudio Traina, Walter Eddie Cosina. Trasformiamo la memoria dei martiri della legalità in azioni concrete».Durante la traversata sarà letto il libro “Cinque vite” di Mari Albanese. Le letture saranno poi diffuse attraverso dei podcast nei canali social dell’iniziativa.

RIPRODUZIONE RISERVATA