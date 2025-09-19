VaiOnline
Sant’Elena.
20 settembre 2025 alle 01:12

Oggi la sagra dell’uva, sfilano le etnotraccas e i gruppi folk 

Etnotraccas, carri e calessi sono pronti ad invadere le strade della città. Arriva oggi il momento più atteso dei festeggiamenti per Sant’Elena ed è quello della Sagra dell’uva. La partenza del corteo con gli agricoltori e i gruppi folk è fissato per le 18,30 in via Cecoslovacchia a Pitz’e Serra. Da qui la sfilata percorrerà le vie Polonia, Salandra, D’Azeglio, Fiume, piazza IV Novembre, Vittorio Emanuele, La Marmora, XX Settembre, piazza Santa Maria, viale Colombo, Bonaria, piazza Azuni e piazza Sant’Elena.

In tutte queste strade sarà chiuso il traffico per il tempo necessario al passaggio del corteo. Durante il tragitto sarà distribuita l’uva quartese. Parteciperanno i gruppi Passu Antigu di Burcei, San Biagio di Villasor, la Pro loco Marese di Maracalagonis, Sa Jara di Tuili, Su Stentu di Serramanna, Santa Lucia di Assemini, Santa Giusta di Uta, S’Acua de is Dolus di Settimo, Marianna Dessì e Stefano Uccheddu di Masainas, Su pottabi di Samassi, Santa Maria della neve di Senorì, Sa roda di Siurgus Donigala, Pilar di Villamassargia, i quartesi Su Idanu e Città di Quarto e Is Cerbisceddus di Sinnai.

Alle 20 in piazza Sant’Elena ci sarà la benedizione e subito dopo, alle 21,30, nel sagrato “Suoni e colori della Sardegna”: serata folkloristica di canti e balli con la partecipazione dell’orchestra popolare sarda di Orlando Mascia e dei gruppi della sfilata.

