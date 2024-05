Oggi la riunione per stabilire il futuro della Tharros calcio 

Dopo l’amara retrocessione di poco più di due settimane fa, la Tharros riparte. Lo fa pianificando la prossima stagione di Promozione e con un’assemblea pubblica, oggi alle 18 nell’aula consiliare del Palazzo degli Scolopi, moderata dall’assessore allo Sport, Tonio Franceschi.

«Si darà - commenta il presidente, Tonio Mura - la possibilità a tutti di parlare. Vorrei che la gente venisse, discutesse e manifestasse quello che è il proprio pensiero, in maniera rispettosa, ma soprattutto capisse come funziona la gestione di una società come la Tharros, che oggi ha una squadra maschile e una femminile che ha disputato un campionato nazionale salvandosi con diverse giornate di anticipo».

Lo stesso Mura, che rinnova il suo impegno, e i dirigenti stanno mettendo le basi in vista del prossimo anno. «Stiamo già lavorando – prosegue il presidente – e abbiamo riconfermato l’allenatore, Antonio Lai, che rispetto alla scorsa stagione potrà scegliere i giocatori secondo le caratteristiche che fanno al caso nostro. Con il nuovo direttore sportivo, Ignazio Cambosu, stanno già lavorando sulla rosa».

