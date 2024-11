Oggi la rifinitura, poi la partenza per Roma 

È il giorno della rifinitura per il Cagliari in vista del match di domani sera allo stadio Olimpico contro la Lazio, posticipo dell’undicesima giornata della Serie A. L’appuntamento è per questa mattina al “Crai Sport Center” di Assemini dove Davide Nicola scioglierà le ultime riserve sulla formazione titolare.

Il punto

Mai come stavolta, l’allenatore rossoblù avrà l’imbarazzo della scelta in ogni reparto. Dovrebbe far parte della comitiva anche Kingstone Mutandwa, che ieri ha svolto l’intero allenamento con i compagni. Parzialmente in gruppo Jankto, anche lui, pertanto, sulla via del recupero. E se non dovesse far parte della lista dei convocati già oggi per la trasferta romana, lo sarà quasi certamente in quella successiva per la gara col Milan (in programma sabato prossimo alla Unipol Domus). Tutti o quasi a disposizione dello staff tecnico, dunque, compreso Makoumbou che ha scontato nella gara con il Bologna il turno di squalifica per l’espulsione rimediata a Udine.

Dal punto di vista disciplinare, il Cagliari si appresta a giocare la partita con la Lazio tranquillo: non ha giocatori diffidati.

