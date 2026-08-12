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Coppa Italia.
13 agosto 2026 alle 00:23

Oggi la rifinitura e i numeri di maglia 

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È agli sgoccioli il conto alla rovescia per Cagliari-Arezzo, l’esordio ufficiale dei rossoblù nella stagione 2026-2027: i trentaduesimi di finale in gara secca si giocheranno domani alle 18.30 all’Unipol Domus. Questa mattina, al Crai Sport Center di Assemini, la squadra svolgerà l’allenamento di rifinitura e a seguire sarà diramata la lista dei convocati: dovrebbe rimanere fuori il portiere Boris Radunovic, che ieri ha svolto dei lavori individuali per smaltire un affaticamento alla coscia.

Al termine della seduta mattutina, Fabio Pisacane sarà impegnato con la prima conferenza stampa di vigilia della stagione: l’appuntamento è per le 12.15. Fra le altre novità attese nelle prossime ore anche l’ufficializzazione dei numeri di maglia che i rossoblù vestiranno durante la stagione.

Allo stadio

Prosegue la vendita dei biglietti per Cagliari-Arezzo: al momento sono poco più di 5mila i tagliandi già staccati. Come prezzi (ai quali bisogna aggiungere 2 euro di prevendita) 5 euro nelle curve, 10 in Distinti, 15 in Tribuna Blu e 20 in Tribuna Rossa.

Alla Domus, domani pomeriggio, l’arbitro sarà Andrea Calzavara della sezione di Varese, all’esordio con il Cagliari. Al Var Baroni e Dionisi. (r. sp.)

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