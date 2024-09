Oggi la raccolta di materiale scolastico per i bisognosi 

Spazio alla solidarietà e alla beneficenza per tendere una mano alle famiglie di Monserrato in difficoltà. Per la mattina di oggi - dalle 8,30 alle 12,30 - è stata organizzata la raccolta solidale di materiale scolastico nella sede dell’Istituto comprensivo 2 “La Marmora”, in via Argentina.

«I volontari e le volontarie di Cittadinanzattiva Cagliari, di Amici di Fra Lorenzo e del Coordinamento Presidenti dei Consigli d’Istituto della Sardegna, saranno a disposizione per raccogliere materiale scolastico», spiegano gli organizzatori dell’iniziativa. Si potranno donare quaderni, matite, pennarelli, album da disegno, evidenziatori, gomme, block notes, righelli, temperini. Un aiuto per i monserratini che - visti anche i rincari che non hanno risparmiato il mondo della scuola - non possono permettersi di acquistare il materiale scolastico necessario per i figli.

«Tutto il ricavato», aggiungono gli organizzatori, «sarà destinato alle famiglie bisognose di Monserrato, in modo da garantire agli studenti, alle studentesse, e ai loro papà e mamme, un sereno rientro a scuola». La catena di solidarietà è stata organizzata con la collaborazione della dirigente scolastica Lisa Cao, del sindaco Tomaso Locci, dell’assessora alla Pubblica istruzione Fabiana Boscu e della collega dei Servizi sociali Claudia Lerz.

