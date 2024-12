Oggi la prova gratuita sulla barca inclusiva 

Una barca che azzera le distanze. Oggi la Freedom sarà a disposizione a Marina Piccola per chiunque voglia cimentarsi in un giro di prova.L’imbarcazione di classe paralimpica Hansa 303 è stata varata nel 2022 nel corso del progetto IngegniAMOci promosso dall’Ordine degli ingegneri di Cagliari e dell’associazione ICS assieme allo sponsor Valsir e alla Lega Navale Italiana.

Dal primo viaggio inaugurale nelle acque del Golfo degli Angeli, questo simbolo dell’impegno degli ingegneri cagliaritani per l’inclusione ha preso parte, lo scorso giugno, al campionato paralimpico nazionale disputato a Torregrande.Oggi, meteo permettendo, tutti coloro che lo desiderano potranno provarla assieme a un istruttore federale. L’appuntamento è dalle 9 alle 13 nella sede della Lega Navale Italiana di Marina Piccola.

«Come categoria ci sentiamo particolarmente toccati dal tema dell’inclusione e riteniamo importante sensibilizzare tutti gli ingegneri in modo che ciascuno di noi arrivi, in maniera naturale, a mettere l’accessibilità al centro di ciascun progetto a cui lavora – spiega la presidente di ICS Maria Sias –. Riteniamo fondamentale il progetto IngegniAMOci: c’è tanto lavoro ancora da fare per eliminare le barriere nella nostra città, per questo abbiamo voluto coinvolgere non soltanto i partner privati, che tanto stanno facendo per noi, ma anche le istituzioni cittadine. Ancora una volta vogliamo ribadire la massima disponibilità a tutte le associazioni che vorranno far parte del progetto e usufruire delle attrezzature per lavorare assieme all’obiettivo ultimo di favorire l’integrazione di persone con disabilità e normodotati attraverso lo sport».

RIPRODUZIONE RISERVATA