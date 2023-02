Oggi la Primavera si vuole risollevare  

Il Cagliari Primavera, sempre guidato dal tecnico Michele Filippi, torna in campo oggi ad Asseminello contro l’Empoli. Fischio d’inizio alle 13. Capitan Palomba e compagni vengono da tre sconfitte consecutive e vogliono tornare al successo. Match valido per la 21ª giornata di campionato. In classifica i toscani sono noni con 29 punti, rossoblù a quota 27. Non ci sarà Veroli, fermato dal giudice sportivo. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sportitalia SoloCalcio, canale 61 del digitale terrestre. All’andata l’incontro terminò in pareggio per 1-1.

L'acquisto di un biglietto consentirà di assistere a una sessione di allenamento della prima squadra di Claudio Ranieri.

