Oggi la presentazione a Costa Rei  

Zortea, Piccoli e Adopo hanno subito conosciuto il metodo-Nicola. Alle 17.30, con Asseminello versione fornace, con una temperatura di circa 34 gradi e un tasso d'umidità quasi illegale, i nuovi volti di casa Cagliari sono scesi in campo. Unica concessione, l'esenzione dalle esercitazioni tattiche, sostituite da una serie infinita di giri di campo. Per Zortea e Piccoli la seduta è finita con qualche minuto d'anticipo rispetto agli altri, visto che con l'Atalanta avevano saltato l'inizio della preparazione, mentre Adopo ha continuato ad arare i campi del Crai Sport Center fino all'ultimo.

Di corsa

Aspettando i test di domani con la Primavera e, soprattutto, quelli del ritiro oltre Tirreno, la certezza è che il Cagliari di Nicola dovrà correre sempre e tanto. Al di là dei moduli, i rossoblù devono lottare su tutti i palloni. E il tecnico, per rendere le sedute ancora più dure, mette via il fischietto sorvolando su falli e mezzi falli. Perché così si allenano gambe e testa. Nicola è un martello e per tutti ha una parola, dai veterani ai più giovani.

Oggi a Costa Rei

Ieri grigliata di gruppo, oggi allenamento mattutino e pomeriggio libero. Ma alle 21 tutta la squadra sarà in piazza Colombo a Costa Rei per presentarsi ai tifosi. E domani, alle 17, l'amichevole con la Primavera (sold out) che chiuderà la prima fase del ritiro. (al.m.)

