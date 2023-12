Oggi la premiazione  del sestese dell’anno 

Grande festa questa sera alla sede del Comune di Sestu nell’aula consiliare in via Scipione. Alle 19 sarà infatti svelato il sestese dell’anno. La premiazione viene decisa dal consiglio direttivo della Pro Loco, e anche quest’anno sarà una sorpresa fino all’ultimo momento. Subito dopo ci sarà la commedia “4 scene in cerca di autore”, di Giorgio Lai. Proprio lui vinse il titolo lo scorso anno: non vedente, Lai recita, scrive opere teatrali, e ha fondato la Special Company, tutta con persone con disabilità.

RIPRODUZIONE RISERVATA