Oggi la partenza di Andrea Mura per la Global Solo Challenge 

La Banda della Brigata Sassari saluta oggi la partenza di Andrea Mura, il navigatore sardo che con “Vento di Sardegna” lascerà il porto di Cagliari per fare rotta in Galizia. Qui, il 18 novembre inizierà la Global Solo Challenge, il giro del mondo in solitaria, senza scali e senza assistenza. Per arrivare da Cagliari a La Coruña Andrea percorrerà 1.500 miglia lambendo le coste di Algeria, Spagna e Marocco fino allo stretto di Gibilterra. Superate le Colonne d’Ercole, farà rotta a nord costeggiando il Portogallo fino a raggiungere la Galizia, nel nord della Spagna. Vento di Sardegna è un Open 50 realizzato el 2000, dal 2007 è di proprietà di Mura. Dal 2008 questa icona sarda con il vessillo dei Quattro Mori ha partecipato a regate d’altura nazionali ed internazionali, registrando una lunga sequenza di vittorie. (l.dc.)

RIPRODUZIONE RISERVATA