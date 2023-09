Oggi la Macedonia, Bari tifa azzurro 

Bari. A casa sua, un pugliese come Fefè De Giorgi, ct azzurro, non può fallire. Agli Europei ieri è cominciata ala fase a eliminazione diretta e oggi (ore 18, diretta Sky Sport e Rai Play, differita RaiSport alle 23.30) a Bari l’Italia affronta la Macedonia del Nord. De Giorgi tira una linea: «Sono orgoglioso e soddisfatto di quanto fatto fino ad ora e di essere qui in Puglia nella mia terra. Arriviamo bene a Bari, abbiamo fatto un percorso importante sin dai 10 giorni di lavoro a Cavalese post VNL. Il Memorial Wagner in Polonia ci è servito per confrontarci con squadre pretendenti al titolo europeo. Nella fase a gironi abbiamo trovato squadre interessanti, arriviamo quindi bene a questa fase». In caso di successo, l’Italia sfiderà martedì nei quarti di finale Olanda o Germania.

Gli azzurri ountano sul sostegno del pubblico di Bari: «Più si va avanti nella competizione e più si alza il livello, questo è l'Europeo», dice Alessandro Michieletto. «L'importante è farsi trovare pronti, poi abbiamo il nostro pubblico, lo sentiamo caldo e ci sta dando una grande mano. Ai nostri tifosi piace la nostra coesione, il nostro gruppo, il nostro obiettivo è far gioire tutti, al palazzetto e a casa».

Gli ottavi di finale

A Bari. Oggi : ore 18 Italia- Macedonia del Nord; 21 Olanda- Germania. Domani : 18 Serbia- Rep. Ceca; 21 Polonia-Belgio.

A Varna. Ieri : Croazia-Romania 2-3; Francia-Bulgaria 3-0. Oggi : 16.30 Slovenia-Turchia; 19.30 Portogallo-Ucraina.

RIPRODUZIONE RISERVATA