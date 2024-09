Oggi la grande festa con la messa dell’arcivescovo 

Il gran giorno della festa del Rimedio è arrivato. Mentre nella piazza si alza il profumo dei muggini e della carne arrosto, e lungo le strade i torronai piazzano le dolcezze regionali, i riti religiosi conoscono oggi il punto più alto.

Anche se in realtà già ieri non sono mancati momenti emozionanti durante la messa per la celebrazione del 72esimo anniversario dell’incoronazione del Simulacro della Vergine. Oggi messe dalle 5 e alle 18.30 è l’arcivescovo Roberto Carboni a celebrare quella all’aperto. Molto attesa anche la celebrazione per i malati, che si terrà domani (giorno della festa della Beata Vergine Maria Salus Infirmorum) alle 17 da Gianluca Longobardi, delegato diocesano per la Pastorale sanitaria.«Infine, così come in avvio di celebrazioni, nell’ottica del coinvolgimento delle comunità, martedì dalle 19 avverrà il trasferimento del Simulacro della Madonna a Seneghe per dare vita alla prosecuzione della Peregrinatio Mariae che, stavolta, interesserà i paesi di Seneghe, Narbolia, Riola Sardo, Baratili San Pietro, Nurachi e Solanas. In quest’ultimo paese, venerdì la messa e la fiaccolata con il Simulacro della Madonna che farà ritorno in Basilica», annuncia il rettore, monsignor Gianfranco Murru. ( m. g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA