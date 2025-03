Oggi la giostra equestre “Currere a pudda” 

La giostra equestre chiude il Carnevale di Macomer. Un centinaio i cavalieri che oggi pomeriggio partecipano all’evento “Currere a pudda”. Si inizia alle 14.30 e si va avanti fino all’imbrunire. Si svolge in corso Umberto, la via principale della cittadina che per la circostanza è chiusa al traffico.

I cavalieri in corsa devono infilzare una gallina (rigorosamente di pezza), sospesa al centro del percorso. Seguiranno le pariglie. Organizza l’associazione “Asd Macomer a cavallo”, in collaborazione con l’amministrazione comunale. «È una delle manifestazioni più importanti dell’Isola. Partecipano i cavalieri di Macomer, del circondario e anche di diverse parti della Sardegna - dice il presidente, Luigi Citzia - prevediamo l’arrivo in città di migliaia di persone. Garantiamo il rispetto della tradizione e valorizziamo la nostra cultura legata ai cavalli».

Per la circostanza la polizia locale ha pubblicato l’ordinanza che regolerà la viabilità, con la chiusura del traffico, a partire da oggi e fino a lunedì mattina, nell’area interessata dalla manifestazione. Il corso Umberto, dove si svolge la giostra, è interdetto al traffico da ieri fino a lunedì. Così anche le vie adiacenti. Il divieto di sosta, con rimozione forzata, è in vigore in diverse vie cittadine. (f. o.)

