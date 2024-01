Oggi la Giornata della Memoria davanti alla pietra d’inciampo 

Per non dimenticare, neppure nei giorni più bui. Si celebra a Sestu la giornata della Memoria, in via Monserrato 8, davanti alla pietra d’inciampo per Pietro Meloni, che fu deportato nel lager di Gusen, dove morì. La cerimonia si terrà questa mattina, alle 10.30.

«Come amministrazione abbiamo sempre ricordato la giornata della memoria», evidenzia la sindaca Paola Secci. «Talvolta con le scuole, altre con dibattiti. L’anno scorso abbiamo posizionato la pietra d'inciampo, opera artistica commissionata in Germania dedicata al nostro concittadino Pietro Meloni, partigiano. Siamo consapevoli che solo con il ricordo e la trasmissione della conoscenza di queste atrocità possiamo cercare di arginare la violenza e il ripetersi di questi avvenimenti storici vergognosi».

Soldato nella Prima Guerra mondiale, poi federale clandestino per il Pci, combattente per la libertà, Meloni era di origine sestesi e ancora oggi è ricordato anche dalla famiglia: «È come se fosse sempre vicino a me», raccontava la nipote Lucia. La pietra d’inciampo fu chiesta da una mozione dei consiglieri Francesco Serra, Anna Crisponi e Giuseppe Picciau, e approvata da tutto il Consiglio Comunale. Oggi si rinnova la commemorazione. (g. l. p.)

