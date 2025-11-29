Oggi la Formula  Challenge con 26 iscritti 

Il motorsport sardo vive un altro weekend tricolore, stavolta grazie al 7º Challenge Riviera del Corallo - 1º Memorial Luigi Celestino Bellu, valido come penultima prova del Campionato Italiano Formula Challenge.

Come nel 2024, a ospitare la manifestazione organizzata dal Team Alghero Corse col supporto di Ac Sassari, Comune e Fondazione Alghero, saranno i 1270 metri della pista Riviera del Corallo (lo stesso tracciato in cui il prossimo fine settimana si disputerà la 15ª Coppa Sardegna - Mediterranean Cup di Karting).

Ieri si sono svolte le verifiche tecniche e sportive, dalle 9 di oggi via alla competizione, che prevederà tre manche da tre giri ciascuna e premierà chi siglerà il miglior tempo in due delle tre gare.

Tra i 26 piloti iscritti, il sassarese Giovanni Cannoni, che partirà col numero uno sulle fiancate del prototipo Elia Avrio, e Paolo Abis su Formula Predators. Nutrita la schiera dei prototipi e kartcross, ma non mancheranno i Gruppi E1, N, S e Rs. Venerdì mattina, nel corso della presentazione ospitata a Porta Terra (Alghero), Tore Bellu ha ringraziato il direttivo, lo staff e i soci del Team Alghero Corse e le istituzioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA