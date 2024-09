Oggi la festa per l’ultima notte d’estate 

Dopo tanta attesa torna oggi la Notte bianca, ribattezzata “L’ultima notte d’estate”. Dalle 18 il centro storico prenderà vita grazie al Centro commerciale naturale corso Garibaldi e al Centro commerciale Agorà di via Lamarmora che hanno ideato e realizzato l’appuntamento con il patrocinio del Comune e il coinvolgimento della Camera di commercio e l’Aspen insieme alle associazioni di categoria. I negozi e le attività che gravitano intorno al corso Garibaldi e a via Lamarmora chiuderanno, nella maggior parte dei casi, alle 22. I musei del costume, della ceramica e Deleddiano resteranno aperti fino alle 23, Man e Spazio Ilisso alle 22. La serata prevede esibizioni dal vivo in piazza Asproni, corso Garibaldi, piazza delle Grazie, via Lamarmora con LazyBoys, Moon Project, Carlo Pieraccioni e Peppino Anfossi, i Rock in trio e spettacoli e piccoli appuntamenti fissi e itineranti, il Teatro Sottosuolo e Seui Street Band. Lungo il percorso ci saranno hobbisti artigiani, torronai e prodotti tipici. «Tutto il comparto food & beverage proporrà intrattenimento - dice il presidente del Ccn Salvatore Piredda -. La socialità e la condivisione saranno le protagoniste. Vogliamo aprire una riflessione sul ruolo della comunità nei confronti della propria città». (g. pit.)

RIPRODUZIONE RISERVATA