Oggi la festa per i cent’anni dell’associazione calcistica 

Una lunga storia, fatta di passione, di vittorie e anche sconfitte, che dura da 100 anni, con i colori di Macomer. Quelli giallo e rosso. Un fatto di grande rilevanza sociale. Una storia scritta da migliaia di giocatori, che hanno indossato la maglia dell’associazione calcistica. È festa oggi per celebrare i primi cento anni della Macomer Calcio. Appuntamento nel tempio della cultura, il teatro Costantino, alle 18.30. Ci saranno i calciatori che hanno indossato la maglia giallorossa, i vecchi dirigenti, gli appassionati e i tifosi. Una cittadina intera. Tutti alla presentazione del libro “Macomer Calcio 1923-2023, un secolo di storia giallorossa”, con i racconti, le immagini di cento anni. Il lavoro è del giornalista Paolo Maurizio Sechi e dello storico dirigente Tonino Cadoni. «È realizzato con la consultazione di giornali, frugando in archivi e biblioteche di tutta l’Isola - spiegano gli autori - con le testimonianze di ex calciatori, primo fra tutti Mariano Barria, ora presidente onorario, che col ruolo di centrocampista disputò ben 25 campionati, segnando 160 gol. Non abbiamo voluto fare un almanacco, ma una storia raccontata con passione, evitando la retorica». Ospite della serata, presentata da Andrea Contini, volto noto di Videolina, sarà la giornalista di Sky Tg24, Stefania Pinna. Sarà inaugurata una mostra fotografica sui 100 anni della società che rimarrà aperta fino a domenica.

