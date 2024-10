Oggi la festa nella “casa di Halloween” 

Anche quest’anno l’atteso allestimento per Halloween ha preso forma, sempre al civico 44 di via Manin, nel centro di Selargius. Una tradizione che Graziella Santus e il marito Fabrizio Mulas portano avanti da anni per la gioia dei passanti, in occasione del Natale, a carnevale, Pasqua, per San Valentino.

Per Halloween l’allestimento è stato appena completato: davanti all’ingresso della casa di famiglia - ma anche dentro - ci sono gli immancabili teschi, i ragni, fantasmi, ossa e immagini simbolo di defunti, con le ragnatele a fare da scenografia. «I bambini e le famiglie adorano questa festa, e noi siamo felici nel nostro piccolo di offrire un po’ di intrattenimento in città», racconta Santus. Per l’occasione la coppia ha organizzato anche una festa per oggi, dalle 17: «Offriremo caramelle, pizzette e bibite, e sopratutto ci divertiremo tutti insieme».

