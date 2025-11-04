VaiOnline
L’appuntamento.
04 novembre 2025 alle 01:23

Oggi la festa delle forze armate 

Oggi verrà celebrata la giornata dell’unità nazionale e delle forze armate. Appuntamento alle 11,50 al Parco delle Rimembranze, con una cerimonia commemorativa dedicata al ricordo di coloro che hanno sacrificato la propria vita per la Patria con la deposizione di una corona d’alloro al monumento dei caduti.

E dalle 10 alle 15 saranno presenti stand espositivi delle forze armate e dei corpi armati dello Stato nella caserma Zuddas dei carabinieri. I cittadini avranno così l’opportunità di conoscere i compiti, le attività e i mezzi delle istituzioni militari impegnate quotidianamente al servizio della collettività. Alle 12,15 cerimonia di consegna della bandiera tricolore all’istituto comprensivo “Dionigi Scalas” di Assemini, quale simbolo di continuità dei valori patriottici e di trasmissione del sentimento di appartenenza nazionale alle nuove generazioni. Alle 18, tra via Manno e piazza Yenne, il concerto itinerante da parte della Banda della Brigata “Sassari”.

